Barcelona x Betis: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande no Campeonato Espanhol 2024/25. Neste sábado (5), Barcelona e Betis se enfrentam às 16h (de Brasília), em partida válida pela 30ª rodada de LaLiga. A bola rola no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, e o Barça depende apenas de suas forças para seguir na liderança isolada.

Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Barcelona faz uma grande temporada sob o comando do Hansi Flick e também está na briga pelo título na Champions. O time tem 63 pontos, com três de vantagem para o vice-líder Real Madrid. Além disso, o Barça ainda não perdeu em 2025 e vem de uma vitória sobre o Atlético de Madrid na semifinal da Copa do Rei.

Como chega o Betis

Por outro lado, o Betis vive um grande momento e conseguiu se recuperar no Campeonato Espanhol. O time está na 6ª posição, com 47 pontos, na zona de classificação para as próximas competições europeias. Ao mesmo tempo, a diferença para o Athletic Bilbao, primeiro dentro do G4, é de seis pontos.

Além disso, o Betis conta com a grande fase de Antony. Desde que o brasileiro chegou, o clube disputou 12 jogos, com oito vitórias, dois empates e duas derrotas. Só em LaLiga, são cinco vitórias seguidas com o atacante e o time saltou da 11ª para a 6ª posição.

Ao mesmo tempo, a boa fase colocou o Betis como um dos grandes candidatos a buscar uma vaga nas próximas competições europeias.