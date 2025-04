Anthoni exalta resistência do Inter em estreia pela Liberta: ‘Soubemos suportar’

Bahia dominou o Colorado na Libertadores, mas o rendimento agradou ao goleiro. Anthoni se mostrou realizado com estreia na competição / Crédito: Jogada 10

O Inter encontrou um cenário adverso em sua estreia pela Libertadores, na última quinta-feira (03/04). Isso porque o Bahia teve atuação dominante sobre o Colorado, na Arena Fonte Nova. Mesmo assim, o resultado foi considerado vantajoso, pois conseguiu arrancar um empate fora de casa e terá duas partidas em sequência no Beira-Rio. Ou seja, a expectativa é de que aproveite o fator casa e encaminhe a classificação para a próxima fase. Este é segundo compromisso consecutivo em que os gaúchos tem um rendimento inferior a um oponente. Apesar disso, o goleiro Anthoni se mostrou satisfeito com a performance do time, principalmente pelo placar favorável. Afinal, segundo o goleiro, o Internacional foi eficiente em resistir ao ímpeto do Tricolor de Aço.

Sem dúvidas, acho que o grupo respondeu bem. De alguma maneira, a gente soube manter o nosso estilo de jogo, entender o jogo, entender o adversário. Acho que a gente suportou bem o jogo, tivemos dificuldades. Mas, mais uma vez, o empate conquistado, o ponto que foi conquistado no fim, só vem para somar e acho que vai ser fundamental para a sequência da competição", frisou o arqueiro. Goleiro do Inter estreou na Libertadores A partida foi especial para Anthoni, já que representou a sua estreia em Libertadores. O goleiro iniciou sua carreira nas categorias de base do Inter e conquistou esta realização em sua segunda temporada como profissional. Com isso, destacou a importância para os atletas em atuar no torneio continental e expôs a sua realização pessoal. "Com certeza, vale muito para qualquer jogador. Acho que todos entram diferentes em campo para uma competição como essa. Aí, você pega o cenário do Inter, um clube bicampeão. Sem dúvida, é uma competição muito importante", complementou Anthoni.