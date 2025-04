Alan Franco volta aos treinos no Atlético e pode encarar o São Paulo

Com retorno do volante Alan Franco, recuperado de uma gripe, o Atlético treinou na manhã desta sexta-feira (4) na Cidade do Galo. Dessa forma, o equatoriano tem tudo para ser relacionado para o duelo contra o São Paulo, neste domingo (6), às 16h, no Mineirão. O duelo é válido pela segunda rodada do Brasileirão.

O técnico Cuca teve quase todo o elenco do Atlético à disposição, com exceção dos atacantes Cadu (joelho direito), Caio Maia (direito) e Brahian Palacios (coxa esquerda), em tratamento das lesões, que ficaram na fisioterapia. Dessa forma, o trio está fora do duelo contra o São Paulo.