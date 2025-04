‘Aura 90’: Botafogo lança novo uniforme

A estreia do novo uniforme, inclusive, s erá neste sábado (5), às 21h (de Brasília), na partida entre Botafogo e Juventude, válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos . O Glorioso precisa da vitória para se aproximar da liderança da competição, afinal, empatou em 0 a 0 com o Palmeiras na rodada inicial.

O Botafogo anunciou o Uniforme IV da temporada 2025/2016. A nova coleção, assinada pela Reebok, é intitulada “Aura 90”. De acordo com o clube, ela “resgata o espírito irreverente e original da década de 90, ponto de convergência de sucesso entre o clube e a marca”. A torcida já pode adquirir as novas peças nas lojas físicas do Botafogo Store e em breve nos sites da Botafogo Store.

Alex Telles, Duda Santin, Patrick de Paula e Arthur foram alguns dos atletas utilizados pelo Botafogo para a divulgação.

“Estamos muito felizes em lançar mais uma coleção em parceria com a Reebok, que já se consolidou como um case de sucesso. No ano passado batemos recordes de venda de uniformes e, neste ano, mantivemos o sarrafo no alto. Preparamos tudo com muito cuidado, alinhados às tendências mundiais e com o nosso DNA”, destacou Thairo Arruda, CEO do Botafogo.

A camisa conta com um tecido leve e tecnológico desenvolvido pela Reebok, o RBK-DRY, ideal para alta performance e o desenho em jacquard foi criado exclusivamente para o Clube. A estampa presente na frente e nas mangas traz grafismos que simulam a tipografia feita por sprays, formando a palavra BOTAFOGO sobreposta em branco, preto e cinza.

As costas são totalmente pretas e as fontes desenvolvidas internamente pela equipe de Branding do Glorioso, inspiradas na caligrafia típica da arte urbana do Rio de Janeiro. Gola e punhos em retilínea preta recebem um acabamento com tramas que remetem aos traços dos grafiteiros. O escudo do Clube e o logo da Reebok ganham acabamento especial em TPU dourado, trazendo ainda mais personalidade à peça. A TAG da campanha “Aura 90” é aplicada na barra inferior da camisa, como assinatura final.