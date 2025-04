Vitor Roque destaca confiança no Palmeiras no Palmeiras e admite incômodo com ausência de gols

Atacante acredita que resultado possa ajudar o clube a se recuperar no Brasileiro e falou sobre ainda não ter marcado pelo Verdão

O Palmeiras encerrou a sequência de três jogos sem vitória. Após perder na final do Campeonato Paulista e empatar na estreia no Brasileirão, o Verdão bateu o Sporting Cristal por 3 a 2, no seu primeiro compromisso pela Copa Libertadores.

Para Vitor Roque, o resultado em Lima pode aliviar um pouco da pressão que o clube passa. O atacante acredita que o Palmeiras conseguirá ter mais confiança para seus próximos compromissos e também valorizou os pontos conquistados na competição continental.