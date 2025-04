Veja detalhes da prisão de ex-goleiro do Arsenal

Vale ressaltar, portanto, que além de perder a sua licença, o alemão teve de comparecer no tribunal e pagar uma multa de mais de 70 mil euros, ou seja, algo em torno de R$ 430 mil.

O evento Oktoberfest também já havia sido um problema na carreira do jogador em outra ocasião. Em 2009, ele acabou sendo dispensado do Stuttgart por participar da festa sem autorização do clube.

Carreira de Jens Lehmann

Jens Lehmann é um ex-goleiro alemão que fez história pelo Arsenal, onde disputou 200 jogos. Ele defendeu o clube de Londres entre 2003 e 2008, além de uma breve passagem em 2011. Pela equipe, conquistou o título invicto da Premier League em 2003/2004, assim como venceu uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.

Lehmann também defendeu o Schalke 04, o Milan e o Borussia Dortmund, além do Stuttgart.