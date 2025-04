Vegetti pede mais atenção após Vasco ceder empate ao Melgar: ‘Mais ligados no final’

Atacante estufa a rede em duas oportunidades, mas Cruz-Maltino sai de campo com um empate por 3 a 3, no Peru, após estar vencendo por 3 a 1

O Vasco teve tudo para estrear com o pé direito na Sul-Americana, porém viu o Melgar arrancar o empate por 3 a 3 na reta final da partida, em Arequipa, no Peru. Assim, Vegetti, autor de dois gols na partida, cobrou mais atenção dos companheiros, sobretudo em confrontos de copas.

“Temos que entender que os jogos de Copas são difíceis. Temos que estar mais ligados no final. Acho que todo grupo está muito chateado, porque tínhamos um resultado muito favorável para nós, com dois gols de vantagem. São jogos de Copa, mas agora tem que fazer valer os três pontos em casa. Nós vamos com muita bronca, porque tínhamos um resultado muito favorável”, disse.