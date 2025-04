Vasco x Flamengo não será em São Januário, diz comandante do Bepe

Jogo, válido pela quinta rodada do Brasileirão, gera polêmica acerca de seu palco; Cruz-Maltino quer mandar o clássico em casa

O clássico entre Vasco e Flamengo dificilmente será em São Januário. É o que afirmou Eduardo Monteiro, tenente-coronel e comandante do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (BEPE).

Segundo o órgão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o Bepe negará o pedido do Vasco em mandar o jogo contra o Flamengo em seu estádio, em duelo marcado para 19 de abril, pela quinta rodada do Brasileirão.