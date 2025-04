Vasco recebe proposta para levar clássico com Flamengo para o Maranhão

O Vasco tenta levar o clássico contra o Flamengo para São Januário, porém ainda não há definição sobre o local do jogo. Assim, o Cruz-Maltino recebeu uma proposta de um grupo de empresários para levar a partida para o estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. O duelo será pela quinta rodada do Brasileirão, no dia 19 de abril. A informação foi dada pelo jornalista Venê Casagrande.

Até o momento, o Cruz-Maltino ainda não respondeu a oferta, já que aguarda uma resposta sobre o pedido para jogar em São Januário. No entanto, o clássico dificilmente será na Colina. Eduardo Monteiro, tenente-coronel e comandante do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (BEPE), cravou que o jogo não será no estádio.

Caso não possa atuar em sua casa por questão de segurança e não aceite a proposta para atuar no Maranhão, o Vasco pode jogar no Maracanã, mas não pretende fazer isso pelo Flamengo ser mandante no estádio. O Estádio Nilton Santos, que seria sua segunda opção, receberá o evento Tardezinha, do cantor Thiaguinho, no mesmo dia do clássico. Ou seja, não estará disponível.

