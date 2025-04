Técnico Leonardo Jardim aguarda retorno de Matheus Pereira no Cruzeiro

Meia não participou da estreia na Sul-Americana, no entanto, aguarda nascimento do filho e pode ficar ausente de jogo no Beira-Rio

O Cruzeiro retornou ao Brasil após perder para o Unión, da Argentina, na estreia da Sul-Americana. Agora, para o jogo contra o Internacional, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Brasileirão, o técnico espera contar com o retorno do meia Matheus Pereira. No elenco, Jonathan Jesus também pode voltar, ao menos como opção no banco de reservas.

Os dois jogadores não viajaram para a Argentina e agora têm chances de retorno. Jonathan Jesus, que teve um quadro viral, deve ficar à disposição no próximo jogo. Ele também não atuou na estreia do Brasileirão contra o Mirassol. Já Matheus Pereira tem menos chances de jogar no Beira-Rio, pois tem evitado partidas longe de Belo Horizonte devido à proximidade do nascimento de seu primeiro filho.