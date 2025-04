Talleres pode ser punido por ato racista de torcedor contra São Paulo

Mais um caso de racismo foi registrado na Libertadores. A Conmebol abriu um procedimento disciplinar para apurar um gesto racista de um torcedor do Talleres, da Argentina, após o jogo contra o São Paulo, nesta quarta-feira (2), em Córdoba, pela 1ª rodada da fase de grupos. Assim, o clube argentino pode ser punido com multa e até partidas com portões fechados na competição.

Este é o primeiro caso de racismo na Libertadores 2025, mas não é o primeiro em competições da Conmebol neste ano. O atacante Luighi, do Palmeiras, foi vítima durante jogo contra o Cerro Porteño, do Paraguai, pela Libertadores sub-20. Na ocasião, a entidade puniu o clube com multa e jogos com portões fechados. No entanto, a pena foi considerada branda pela CBF.