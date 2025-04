Rogério Ceni se diz triste pelo empate, mas aprova desempenho do Bahia: ‘Satisfatório’

Tricolor de Aço saiu na frente do Inter na estreia pela Libertadores, mas cedeu o empate para o Colorado na Arena Fonte Nova; 1 a 1 no placar

O Bahia estreou com empate na Copa Libertadores 2025 , porém, com um gosto amargo. Afinal, o Tricolor de Aço abriu o placar na Arena Fonte Nova, mas cedeu chance para o Internacional igualar o placar. No fim das contas, um gol para cada lado.

O treinador também foi perguntado sobre as expectativas para a campanha na fase de grupos do Bahia. Para Ceni, se a equipe nordestina jogar como hoje em todos os jogos, brigará por uma vaga nas oitavas de final.

“É triste não sair com o triunfo no dia de hoje. Acho que nós produzimos para tal e não ficamos satisfeitos com o ponto que nós conquistamos. Acho que nós poderiamos e seria justo no dia de hoje ter levado os três pontos. Saímos felizes pela produção do time, pelo o que produziu, jogou, mas saímos tristes pelo resultado”, comentou.

“Acho que foi muito satisfatório o que nós fizemos hoje, ainda mais se tratando do adversário que enfrentamos. Acho que a superioridade, controle de jogo, número de finalizações, oportunidades de gols que as duas equipes tiveram, se colocacar na balança, acho que merecíamos sair com a vitória daqui hoje. Agora, cada jogo começa do zero e é uma nova história”, concluiu Ceni.

Agenda do Bahia

Pela segunda rodada do torneio continental, o Bahia visita o Nacional do Uruguai na próxima quarta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Gran Parque Central. Mas antes, o time de Rogério Ceni vai encarar o Santos pelo Campeonato Brasileiro no domingo (6), às 20h30, na Vila Belmiro.

