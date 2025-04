Roger Machado exalta empate do Internacional: ‘Se recusa a perder’

Nesta quinta-feira (3), pela estreia na Copa Libertadores, o Internacional ficou no empate em 1 a 1 com o Bahia, na Arena Fonte Nova. O Colorado saiu atrás, mas conseguiu igualar o placar nos minutos finais. Aos 38 do segundo tempo, Enner Valencia evitou a derrota. Em coletiva após a partida, Roger Machado exaltou o resultado.

“O Bahia nunca perdeu pela Libertadores em casa. Era um jogo difícil. Mas o Inter mostrou ser um time que se recusa a perder. Estando em inferioridade, buscou as alternativas para empatar, sofreu quando foi preciso e conquistou um ponto que será importante”, analisou.