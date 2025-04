Renato Gaúcho está no Top 5 de técnicos que mais comandaram o Fluminense

Profissional soma 202 partidas no comando do Tricolor, atrás apenas de Ondino Vieira (302), Abel Braga (352) e Zezé Moreira (482)

O profissional está no Top 5 de treinadores que mais comandaram o clube carioca. Afinal, ele conquistou o título da Copa do Brasil de 2007 e também foi vice-campeão da Libertadores em 2008, contra a LDU, do Equador. Além disso, tem muita identificação com o clube desde a época de jogador, quando marcou o eterno gol de barriga em 1995.

O Fluminense está bem próximo de acertar a contratação do técnico Renato Gaúcho. Assim, o presidente Mário Bittencourt e o diretor de futebol Paulo Angioni se encontraram com Portaluppi, e o comandante sinalizou que pode aceitar a proposta. No momento, as partes ainda buscam um acordo financeiro para selar o acordo.

Ao todo, ele esteve à beira do campo em 202 partidas, atrás apenas de Ondino Vieira (302), Abel Braga (352) e Zezé Moreira (482). Fernando Diniz, campeão da Libertadores em 2023 e da Recopa Sul-Americana no ano seguinte, completa a lista, com 190 partidas no comando da equipe. A informação é baseada nos números do portal de estatísticas “fluzao.info”.

Além disso, Renato soma 86 vitórias, 52 empates e 64 derrotas, com 51,16% de aproveitamento. Diante disso, caso retorne e tenha uma passagem mais longa, ele poderá entrar no Top 3, visto que a diferença atual para Ondino Vieira é de 100 partidas.

O intuito da diretoria é já ter um novo comandante para a partida contra o Bragantino, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece no próximo domingo, às 16h, no Maracanã. Ou então diante do San José, também no Rio de Janeiro, no dia 10 de abril, pela Sul-Americana.