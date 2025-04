Real Madrid tem problemas no gol antes de decisão na Champions

Alerta ligado. O Real Madrid voltou da pausa para a Data Fifa com bons resultados. Venceu o Leganés por 3 a 2, mantendo-se a três pontos do líder Barcelona na LaLiga, e eliminou a Real Sociedad nos pênaltis (5 a 4), garantindo um ‘El Clásico’ na final da Copa do Rei. Mas nem tudo são boas notícias. Isto porque Carlo Ancelotti recebeu a notícia, nesta quinta-feira (3), de que o goleiro Lunin se lesionou no último jogo. O ucraniano sofreu um leve trauma, mas exames apontaram uma lesão muscular na panturrilha direita, tirando-o das próximas partidas.

Já Courtois, que ainda se recupera de lesões graves, tem sido poupado nesta temporada. Ele não jogou os últimos dois jogos do Real nem o mais recente da Bélgica, pois seu joelho direito está bastante inchado há semanas devido à sobrecarga física.