Por conta de data histórica, Boca Juniors lança novo uniforme

Indumentária homenageia o aniversário de 120 anos do clube argentino

No próximo domingo (6), pelo Campeonato Argentino, o Boca Juniors vai receber o Barracas Central de uniforme novo. Através de seus canais oficiais, o Xeneize divulgou o design da nova indumentária que homenageia o aniversário de 120 anos do Boca. Algo, aliás, que é celebrado nesta quinta-feira (3).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Diferente do habitual desenho com tom azul predominante e uma faixa horizontal a cor amarela, apenas a cor de fundo foi mantida no novo uniforme. Ao invés da faixa horizontal, diversas estrelas estão espahadas ao longo da camiseta produzida pela empresa alemã de material esportivo Adidas.

A saber, apenas uma área fica preservada da presença de estrelas na cor amarela. Com o intuito de destacar a marca do patrocinador master do Boca Juniors, uma espécie de “faixa imaginária” cruza a omoplata da nova camiseta.