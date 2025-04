Pedro Caixinha realiza treino tático intenso no Santos; Neymar faz trabalho físico no campo

Neymar segue o trabalho de fortalecimento muscular para voltar a jogar em alto nível pelo Santos. Nesta quinta-feira (3), o camisa 10 repetiu as atividades que havia feito na última sessão de treinos, na quarta, no CT Rei Pelé.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O meia-atacante não tem mais lesão na coxa esquerda. Agora, o jogador precisa aprimorar a parte física para evitar novas lesões musculares e aguentar a rotina de jogos do Santos no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

O camisa 10 iniciou as atividades na academia do CT. Em seguida, esteve no gramado para realizar apenas uma corrida. A comissão técnica acredita que o craque possa voltar a treinar juntamente com os companheiros já na próxima semana.

Já o técnico Pedro Caixinha aproveitou para comandar um treino tático intenso, já dando indícios da possível escalação para o duelo contra o Bahia, no próximo domingo (6), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O duelo é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem Neymar, o Santos terá a volta de Soteldo contra o Tricolor baiano. Afinal, o atacante venezuelano desfalcou a equipe contra o Vasco, no último domingo, por conta de dores na coxa direita. Se o camisa 7 voltar a ser titular, Álvaro Barreal pode perder espaço.