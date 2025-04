Palmeiras deseja renovar com Abel Ferreira

Diretor minimiza problemas no início da temporada e indica manutenção do trabalho

O Palmeiras não imagina o futuro sem Abel Ferreira. Apesar das dificuldades no início da temporada, a diretoria alviverde deseja renovar com o treinador português, que tem contrato até dezembro deste ano. Assim, a direção mostra confiança no trabalho do departamento de futebol e acredita na reviravolta.

Apesar do interesse do Palmeiras, o treinador português já declarou que esta seria sua última temporada no Brasil. O Alviverde, no entanto, tentará convencê-lo a discutir uma renovação. A diretoria vê Abel Ferreira como peça fundamental e acredita que os problemas no início da temporada são consequências da reformulação.

“O Abel (Ferreira) é peça fundamental no processo. Quando encaramos uma quinta temporada, sempre há desgastes e dificuldades por este convívio. Mas todos sabem o que queremos. O Palmeiras vai disputar um Mundial como fruto de tudo que foi construído. O Abel sabe o que nós pensamos e vamos conversar no momento oportuno. Há uma relação de confiança”, disse Anderson Barros em entrevista ao “ge”.