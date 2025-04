Mourinho corre risco de suspensão pesada após polêmica na Turquia

José Mourinho, técnico do Fenerbahçe, pode enfrentar uma dura punição após a polêmica no clássico contra o Galatasaray na semifinal da Copa da Turquia. No fim da partida, que garantiu a classificação do rival para a final, ele apertou o nariz do treinador adversário, Okan Buruk, gerando grande discussão.

Dessa maneira, dependendo da interpretação do caso, Mourinho pode ser suspenso por até 10 jogos. O episódio causou controvérsia e até pedidos de demissão por parte de torcedores do Fenerbahçe.

Se o ato for classificado como “ataque”, conforme o artigo 44 do Regulamento Disciplinar do Futebol Turco, a punição pode variar entre 5 e 10 partidas. Caso seja considerado somente um “comportamento antidesportivo”, a suspensão será mais branda, de 1 a 3 jogos.

Relembre o caso

O Galatasaray venceu por 2 a 1 e, enquanto seus jogadores e comissão técnica iam em direção à torcida para comemorar, Mourinho se aproximou do técnico rival, Okan Buruk, e apertou seu nariz. Buruk caiu no chão imediatamente, segurando o rosto, como se tivesse sofrido uma falta.

A transmissão não captou o momento ao vivo, e mostrou somente Buruk no chão com as mãos no rosto. Só depois, em uma repetição, foi possível ver Mourinho se aproximando e apertando o nariz do adversário.