Lamborghini que pertenceu a ex-Real Madrid vai à leilão na França

O modelo da Lamborghini é Gallardo, que conta com um motor v10 e 507 cavalos. Assim, como as unidades da mesma versão, o carro tem apenas dois assentos. Bechkam adquiriu o veículo em agosto de 2004, exatamente quando integrava o elenco estrelado do Real Madrid ao lado de Figo, Ronaldo e Zidane, por exemplo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na ocasião, o meio-campista inglês pagou pouco mais de 157 mil euros (acima de R$ 972 mil na cotação atual). O item, aliás, é considerado seminovo, pois não completou nem sequer dez mil quilômetros. Segundo a Accord Enchères, a empresa responsável pelo leilão.

Ex-Real Madrid antecipa celebração de aniversário

Por sinal, o ex-jogador do Real Madrid completará 50 anos no começo de maio. A propósito, na última segunda-feira (31/03), Beckham decidiu antecipar a comemoração e realizou uma festa com a presença de algumas celebridades do esporte. São os casos de Lionel Messi, o ex-jogador de basquete Shaquille O’Neal e o ex-atleta de futebol americano Tom Brady. A promessa, porém, é que as celebrações devem se estender até o dia oficial da virada de ano do astro: 2 de maio.

Victoria Beckham expressou sua alegria nas redes sociais, descrevendo o evento como “o primeiro de muitos”, em comemoração ao marco do marido, com quem divide a vida desde 1999.

“Que maneira de começar a primeira de muitas comemorações para David, cercada de amigos e familiares… Beijos de Miami!”, escreveu Victoria. A publicação, aliás, joga um balde de água fria na suposta crise do casal após um suposto affair do ex-jogador com sua assistente.