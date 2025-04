Herói da vitória, Richard Ríos exalta união dentro do Palmeiras

Colombiano saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória do Verdão na estreia na Libertadores, já nos minutos finais

O herói da noite em Lima foi Richard Ríos. O colombiano saiu do banco para marcar o gol alviverde aos 47′ do segundo tempo. Depois de muita pressão pelos últimos resultados e até uma cobrança para cima de Abel Ferreira, o volante garantiu que o elenco está com o treinador e destacou a união do time.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A gente vem trabalhando bastante, independentemente do resultado. Tivemos a derrota no Paulistão e a estreia no Brasileirão não foi como queríamos. Isso é o resumo do que é o Palmeiras, a gente trabalha até o último minuto e hoje conseguimos a vitória. A gente está sempre unido, o Abel é nosso treinador e estaremos com ele até o final. Enquanto ele estiver aqui vamos trabalhar com ele. Somos uma equipe unida, trabalhamos todos pelo mesmo objetivo”, ressaltou, em entrevista ao Paramount+.

Depois de vencer na Libertadores, o Palmeiras concentra seu foco em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. No domingo (06), o Verdão viaja até o Recife para encarar o Sport, às 18h30.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.