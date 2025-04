Gerson volta a ficar à disposição do Flamengo contra o Vitória

Além do volante, Wesley e Plata passarão por avaliações e também podem reforçar o time do técnico Filipe Luís contra o Leão. O lateral-direito e o atacante ficaram fora da estreia na Libertadores por apresentarem maior desgaste muscular após a Data-Fifa.

Gerson estará à disposição do Flamengo para o jogo contra o Vitória, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo. O Coringa está recuperado da contratura na coxa esquerda e vai viajar nesta sexta-feira (4) para Salvador. Ele, afinal, se juntará à delegação que irá direto da Venezuela para a capital baiana, após estreia pela Libertadores na noite desta quinta contra o Deportivo Táchira. A informação inicial é do “ge”.

Por outro lado, o técnico Filipe Luís ainda não conta com Arrascaeta, Danilo e Pedro para a partida deste domingo. O camisa 9, aliás, já está muito perto de retornar aos gramados, porém ainda não será relacionado pelo Flamengo.

Após o empate por 1 a 1 com o Internacional na primeira rodada, no Maracanã, o Flamengo ocupa o oitavo lugar do Brasileirão com um ponto. O Rubro-Negro enfrenta o Vitória, que está na lanterna sem nenhum ponto, às 18h30 (de Brasília) de domingo no Barradão.

