Ganso volta a treinar com o grupo do Fluminense

Meia faz primeira atividade com o elenco nesta quinta-feira (3) após procedimento no coração e será avaliado para jogo contra o Bragantino

Paulo Henrique Ganso se aproxima da volta aos gramados pelo Fluminense. Nesta quinta-feira (2), o camisa 10 participou pela primeira vez das atividades ao lado do grupo do Tricolor depois procedimento no coração. O jogador, afinal, vinha no processo de transição física e sendo observado pelo departamento médico no CT Carlos Castilho. A informação inicial foi da “TNT Sports”.

A previsão inicial do Fluminense era que ele retornaria na segunda rodada do Brasileirão. Diante disso, a decisão de integrá-lo entre os relacionados para o duelo com o Bragantino será do novo técnico Renato Gaúcho, que vai se apresentar ao grupo tricolor em atividades nesta sexta-feira (4). Ou seja, o comandante terá o primeiro contato com o jogador.