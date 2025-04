Gabigol viaja para acompanhar julgamento e não atua em treinamento do Cruzeiro

Atacante e camisa 9 do time mineiro tenta reverter punição e deverá prestar depoimento no Rio de Janeiro

Gabigol não participou da atividade do Cruzeiro nesta quinta-feira (03). O atacante viajou ao Rio de Janeiro para acompanhar o julgamento e, se necessário, prestar esclarecimentos virtualmente no CAS (Tribunal Arbitral do Esporte).

O jogador recorreu à Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) e à União Federal após receber uma suspensão de dois anos. A punição começou a valer retroativamente em abril de 2023, após a coleta de exames no CT do Flamengo. Em março de 2024, a decisão inicial confirmou a sanção.