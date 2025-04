Fluminense anuncia a contratação de Renato Gaúcho

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira (3) o retorno do técnico Renato Gaúcho. O comandante, multicampeão pelo Grêmio, onde é ídolo máximo, volta após 11 anos longe das Laranjeiras. Ele assinou contrato até o fim de 2025, com gatilho para renovação para 2026, assumindo no lugar de Mano Menezes, demitido no último sábado (29).

Renato estava sem clube desde o fim de 2025, quando chegou ao fim do ciclo com o Grêmio. Sua última passagem no Sul durou de 2022 até 2024, com 136 partidas. Antes, tivera uma curta passagem pelo Flamengo, onde venceu 24 de 37 partidas. Lá, foi vice-campeão da Libertadores.

Retorno de Renato

Essa, portanto, será sétima passagem de Renato no comando da equipe de Laranjeiras. Afinal, ele conquistou o título da Copa do Brasil de 2007 e também foi vice-campeão da Libertadores em 2008, contra a LDU, do Equador. Além disso, tem muita identificação com o clube desde a época de jogador, quando marcou o eterno gol de barriga em 1995.

O profissional está no Top 5 de treinadores que mais comandaram o clube carioca. Ao todo, ele esteve à beira do campo em 202 partidas, atrás apenas de Ondino Vieira (302), Abel Braga (352) e Zezé Moreira (482). Fernando Diniz, campeão da Libertadores em 2023 e da Recopa Sul-Americana no ano seguinte, completa a lista, com 190 partidas no comando da equipe. A informação é baseada nos números do portal de estatísticas “fluzao.info”.