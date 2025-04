Estêvão ressalta dificuldade em vitória do Palmeiras e minimiza ausência de gols em clássicos

Atacante afirmou que todas as partidas possuem o mesmo grau de importância e também destacou o trabalho da base do clube

Estêvão marcou o primeiro gol do jogo. O atacante comentou sobre o momento complicado que o clube vive, já que vinha de três partidas sem vitória e uma derrota na final do Campeonato Paulista, e pontuou que o time conseguiu realizar o planejado em Lima.

O Palmeiras quase tropeçou de novo, mas nos acréscimos, conseguiu vencer em sua estreia na Libertadores. Na noite desta quinta-feira (03), o Verdão bateu o Sporting Cristal por 3 a 2 , com gol de Richard Ríos, já nos acréscimos.

“A gente sabe da dificuldade do calendário brasileiro, jogo atrás de jogo, mas a gente se impõe em cada jogo. É focar no que a gente controla. Pudemos fazer o que planejamos, sair com a vitória, e isso foi mais importante”, afirmou, em entrevista ao Paramount+.

Cobrado por ainda não ter marcado gols em clássicos e não ter tido um bom desempenho na final do estadual, Estêvão relevou a situação. O jogador não coloca o gol marcado contra o Sporting acima dos outros, por ser na Libertadores, e está confiante que suas atuações contra os rivais ainda estão por vir.

“Para mim todos os gols são importantes, não importa com que a gente jogue. Essa questão de fazer gols em clássicos, não me preocupo muito com isso, porque eu confio nos planos de Deus. O que importa para mim é a vitória”, ressaltou.

Trabalho da base

A vitória alviverde passou pelos pés de outra cria do clube. Luighi, que entrou nos minutos finais, deu uma bela assistência para o gol da vitória. Estêvão destacou o trabalho do companheiro e também como a base palmeirense ajuda na formação dos seus atletas.