CBF analisa quatro gringos para comandar a Seleção; nome de Mourinho entra em cena

Além do atual técnico do Fenerbahçe, Ednaldo Rodrigues analisa os nomes de Jorge Jesus, Abel Ferreira e Carlo Ancelotti

A demissão de Dorival Júnior deixou em aberto quem será o novo treinador da Seleção Brasileira. Diversos nomes vêm sendo especulados, muitos deles estrangeiros, o que poderia ser algo inédito no país. De acordo com o jornalista André Rizek, do Sportv, um novo nome surgiu entre outros gringos já especulados para ser o novo comandante da única equipe pentacampeã mundial: José Mourinho . Os outros três técnicos já comentados são Jorge Jesus, Abel Ferreira e Carlo Ancelotti.

“Eu vou confirmar para vocês quatro nomes que estão na mesa da CBF. Os quatro nomes são os preferidos e estão sendo avaliados. Tenho para mim que o preferido deles é o Jorge Jesus. O principal nome, o mais plausível é o Jesus. Mas, além do Jesus, tem o Abel Ferreira, Carlos Ancelotti e a novidade, que não foi falada ainda, José Mourinho entrou na lista de nomes avaliados”, afirmou.

O interesse mais antigo é em Carlo Ancelotti, que surgiu ainda em 2023, a ponto de o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, colocar Fernando Diniz como interino à espera do italiano. Contudo, as negociações não avançaram como esperado. O comandante tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026 e uma saída só teria chance de acontecer após a disputa do Mundial de Clubes deste ano, entre junho e julho.

Dos outros treinadores, apenas José Mourinho não disputará o Mundial. Afinal, o seu atual clube, o Fenerbahçe, não se classificou para a competição. Por outro lado, Jorge Jesus estará à frente do Al-Hilal, da Arábia Saudita, assim como Abel Ferreira vai disputar o torneio com o Palmeiras.

Seleção volta a jogar somente em junho

A próxima Data Fifa será em junho, quando o Brasil enfrenta o Equador (fora de casa) e o Paraguai (em casa). Atualmente, a Seleção está em quarto lugar nas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026, com 21 pontos. As seis primeiras seleções avançam diretamente ao torneio, enquanto à sétima participará de uma repescagem.