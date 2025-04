‘Carrasco’ do Brasil em Copa América volta ao futebol peruano

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Bem-vindo ao Patrimônio de Piura, Raúl! Raúl Ruidíaz, agora, é membro da equipe alba. Vamos, Grau!”, publicou a equipe que disputa a Sul-Americana em suas redes sociais.

Até hoje, o atacante de enorme identificação com o Universitario só teve breves passagens por outras duas equipes do futebol inca. Nesse sentido, ele jogou por América Cochahuayco (pouco antes de se consolidar como profissional) e Melgar, em 2015.

Fora do país natal, Raúl Ruidíaz passou pelo futebol brasileiro, no Coritiba, além de Chile (Universidad de Chile) e uma longa história na Major League Soccer (MLS). A saber, foram sete temporadas com a camisa do Seattle Sounders onde angariou 176 jogos com 86 gols e 11 assistências.

Além do histórico importante entre clubes, Ruidíaz também possui uma trajetória de respeito com a camisa da seleção do Peru. Em suma, são 55 partidas na Blanquirroja e quatro tentos assinalados. Um deles, aliás, na vitória contra a Seleção Brasileira, por 1 a 0, pela Copa América de 2016. Naquela oportunidade, o revés custou para o Brasil ficar pelo caminho ainda na fase de grupos do torneio continental.