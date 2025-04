Braithwaite manca na reta final da estreia do Grêmio pela Sula e vira preocupação

Atacante dinamarquês voltou à lista de relacionados do Imortal para embate com o Sportivo Luqueño antes do prazo previsto

Na ocasião, ele tentou dominar um passe, mas sem sucesso. Inclusive, o técnico Gustavo Quinteros precisou utilizá-lo no segundo tempo. A propósito, o camisa 22 foi o autor do gol que assegurou o triunfo do Tricolor Gaúcho. Braithwaite surpreendeu ao retornar à lista de relacionados antes do prazo inicial.

O Grêmio estreou na Sul-Americana com um triunfo por 2 a 1 sobre o Sportivo Luqueño, no Paraquai, na última quarta-feira (02/04). Apesar do resultado positivo, o desempenho novamente foi motivo de críticas. Outro fator de preocupação voltou a ser Braithwaite. Isso porque no momento que o Imortal trocava passes com o objetivo de gerenciar a vitória, o dinamarquês passou a mancar.

Braithwaite foi até a Alemanha, na semana passada, para começar a sua recuperação da contusão muscular na coxa esquerda com um profissional, que tem sua confiança. O esforço surtiu efeito, pois em um primeiro momento, estipulou-se que o atacante precisaria entre quatro a seis semanas para concluir o tratamento do problema.

Dinamarquês concretizou retorno ao Grêmio antes do previsto

Anteriormente, a última partida do camisa 22 foi o jogo de ida da decisão do Campeonato Gaúcho, na Arena. Naquela ocasião, Braithwaite atuou no sacrifício, já que ele reclamou de dores na coxa direita ainda no duelo com o Athletic, pela segunda fase da Copa do Brasil. Na oportunidade, ele marcou o gol que assegurou o empate ainda no tempo normal, mas poucos minutos depois precisou de substituição.

Com a vitória no primeiro compromisso na Sul-Americana, o Tricolor gaúcho foi para segunda colocação do Grupo D. Afinal, o Godoy Cruz também obteve resultado positivo e assumiu a liderança pelo melhor saldo de gols. O Grêmio retorna a campo no próximo sábado (05/04). Na ocasião, enfrentará o Ceará, às 18h30, na Arena Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.