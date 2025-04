Bepe veta Vasco x Flamengo em São Januário por ‘riscos à segurança’

Polícia Militar recusa pedido do Cruz-Maltino para o jogo ser no estádio, com ou sem torcida única; Diretoria vai avaliar próximos passos

“A decisão se deu com base nas análises estratégicas da unidade que apontam riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva em jogos desta natureza”, em trecho do comunicado.

O clássico entre Vasco e Flamengo não será em São Januário. Em nota oficial, nesta quinta-feira (3), o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) recusou o pedido do Cruz-Maltino para o jogo ser no estádio. A entidade, afinal, alega “riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva”.

Antes do comunicado oficial, o tenente-coronel e comandante do Bepe, Eduardo Monteiro, se adiantou e afirmou que o clássico não seria no estádio.

Agora, o Vasco terá que pensar em uma alternativa caso queira manter sua posição de não jogar no Maracanã. O Estádio Nilton Santos, que seria sua segunda opção, não estará disponível, já que receberá o evento Tardezinha, do cantor Thiaguinho, no mesmo dia. A diretoria cruz-maltina, assim, se reunirá para ver os próximos passos e as opções do clube.

Comunicado do Bepe

“A Assessoria de Imprensa da SEPM informa que comando do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) se opôs ao pedido do Clube de Regatas Vasco da Gama para que o próximo clássico entre Vasco e Flamengo, previsto para o dia 19 de abril, fosse realizado no Estádio de São Januário. A decisão se deu com base nas análises estratégicas da unidade que apontam riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva em jogos desta natureza”.