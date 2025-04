Barboza vê grupo do Botafogo na Libertadores definido na última rodada

O Botafogo começou mal na defesa de título e inicia o Grupo A da Copa Libertadores no prejuízo após derrota para a Universidad de Chile por 1 a 0, na última quarta-feira (2), no Estádio Nacional. Afinal, terá de vencer o Carabobo, da Venezuela, na próxima terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, para não se complicar ainda mais. Estudiantes e a própria La U estão na frente. Para o zagueiro Barboza, a definição da chave ficará para a última rodada, no fim de maio.

“É um grupo muito equilibrado e competitivo, então, acho que tudo vai se definir na última rodada. Sabemos que o Estudiantes é muito forte quando joga em casa e também somos. Creio, portanto, que vai ser um grupo muito aberto até o final”, reforça o beque argentino naturalizado uruguaio.