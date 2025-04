Bahia faz jogo com duro com Cauly, meia que é prioridade no Botafogo

Técnico do Glorioso, Renato Paiva teria entrado em contato com o jogador. Mas até agora só há sondagens

Após uma reavaliação do próprio elenco, o Botafogo mapeou o mercado interno e encontrou o nome de Cauly, meia que tornou-se prioridade do Glorioso para reforçar o plantel até o dia 11 de abril, data do fechamento da janela doméstica. A informação é do site “O Globo”. Porém, o Grupo City, que comanda a SAF do Esquadrão, não tem a intenção de vendê-lo e promete jogo duro se o Mais Tradicional for, de fato, atrás do jogador.

Até o momento, Cauly só recebeu sondagem. O Botafogo não fez nenhuma oferta ao Bahia. O contato com o meia teria sido feito pelo atual técnico do Alvinegro, Renato Paiva, grande entusiasta do futebol do jogador. Os dois, aliás, trabalharam juntos, no próprio Tricolor de Aço, em 2023. Foram campeões estaduais.