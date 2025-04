Atuação do Grêmio agrada a Wagner Leonardo, que enfatiza apoio a Quinteros: ‘Fechados com o trabalho’

Zagueiro expôs indignação com lance que originou o gol do Sportivo Luqueño em momento de desatenção de companheiro de Imortal

Assim, mesmo com as condenações pelo desempenho aquém das expectativas, o defensor evidenciou que as vitórias são essenciais no processo de consolidação da confiança. Por sinal, Wagner analisa que esta situação é favorável, pois o Tricolor gaúcho conquistou dois resultados positivos consecutivos.

O Grêmio até estreou na Sul-Americana com um resultado positivo por 2 a 1 sobre o Sportivo Luqueño , no Paraguai, mas não convenceu em seu desempenho. Neste cenário, o zagueiro Wagner Leonardo expôs que o triunfo é simbólico pela fase de modificações que o Imortal passa.

“Estamos entendendo perfeitamente o que ele está passando para nós, estamos fechados com o trabalho. Acredito que ainda temos muito a evoluir com ele e gerar muitos resultados positivos para o Grêmio”, detalhou Wagner Leonardo.

O camisa 3 expôs que internamente o ambiente não é de pressão. Inclusive, ao ser questionado sobre como o elenco lida com o processo de entendimento das ideias do plano de jogo, os atletas não têm dificuldades. A propósito, ressaltou que o técnico argentino Gustavo Quinteros conta com o respaldo do grupo.

Na bronca com desatenção do Grêmio e benefício ao adversário

Além disso, o defensor expressou seu descontentamento com a jogada que originou o gol do Sportivo Luqueño. No caso, depois de um lance em que houve falta de atenção do seu companheiro de zaga, Jemerson. Na ocasião, aliás, há uma alegação que o adversário teve um auxílio em cobrança de lateral. A reclamação indica que houve um benefício pela reposição rápida do gandula, o que seria uma prática irregular.

“Realmente, se você for olhar no vídeo, o cara joga a bola na mão. Isso favorece muito. Acho que não cabe acontecer esse tipo de situação”, relatou Wagner Leonardo.

Com a vitória no primeiro compromisso na Sul-Americana, o Tricolor Gaúcho foi para segunda colocação do Grupo D. Afinal, o Godoy Cruz também obteve resultado positivo e assumiu a liderança pelo melhor saldo de gols. O Grêmio retorna a campo no próximo sábado (05/04). Na ocasião enfrentará o Ceará, às 18h30, na Arena Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.