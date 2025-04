Apresentado no Fluminense, Lavega projeta temporada: ‘Vamos voltar às alturas’

“Sabia que o Fluminense vinha de um ano difícil, mas sei que é um clube grande e, nos clubes grandes, sempre há o melhor e acredito que neste ano vamos voltar às alturas… Não pensei para aceitar a proposta. É um clube muito grande. Então sabia que aqui estaria com grandíssimos jogadores, com ídolos. O clube também te convida a vir e a querer fazer as coisas bem”, disse Lavega.

“Não sei (possível proposta do Vasco), porque estava focado no fim do campeonato no Uruguai. Não falei muito com meu agente sobre as oportunidades. Me falou sobre o Fluminense e eu nem pensei, já aceitei de uma vez e estou muito feliz de estar aqui”, finalizou.

