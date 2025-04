Após recusa de Milito, Fluminense negocia a contratação de Renato Gaúcho

Tricolor tem negociações avançadas com o profissional para ocupar o cargo e substituir Mano Menezes no restante da temporada 2025

Dessa forma, o presidente Mário Bittencourt e o diretor de futebol Paulo Angioni se encontraram com Portaluppi. O comandante, então, sinalizou que pode aceitar a proposta. No momento, as partes ainda buscam um acordo financeiro para selar o acordo, algo que pode acontecer nesta quinta-feira (3).

Depois da recusa de Gabriel Milito, o Fluminense volta suas atenções para a contratação de outro treinador. Trata-se de Renato Gaúcho, que se tornou um forte candidato para ocupar a vaga que era de Mano Menezes. Nesta quarta-feira (2), o Tricolor abriu a negociação, e as conversas estão próximas de um desfecho positivo. A informação é do portal “ge”.

Essa, portanto, pode ser a sexta passagem de Renato no comando da equipe de Laranjeiras. Afinal, ele conquistou o título da Copa do Brasil de 2007 e também foi vice-campeão da Libertadores em 2008, contra a LDU, do Equador. Além disso, tem muita identificação com o clube desde a época de jogador, quando marcou o eterno gol de barriga em 1995.

O intuito da diretoria é já ter um novo comandante para a partida contra o Bragantino, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece no próximo domingo, às 16h, no Maracanã. Ou então diante do San José, também no Rio de Janeiro, no dia 10 de abril, pela Sul-Americana.



Por fim, vale lembrar que Gabriel Milito, que recentemente treinou o Atlético-MG, recusou uma proposta do Fluminense. No ano passado, ele levou o Gal às finais da Copa do Brasil e da Libertadores, porém perdeu as duas. Enquanto não define um acordo com o novo técnico, Marcão tem comandado a equipe, como aconteceu diante do Once Caldas, na Colômbia.

