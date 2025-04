Alan Patrick vê empate como positivo, mas destaca chance de vitória: ‘Faltou eficiência’

Inter buscou empate com o Bahia nesta quinta-feira (3), pela estreia na Copa Libertades, na Arena Fonte Nova; a partida terminou em 1 a 1

Pela estreia na Copa Libertadores 2025, o Internacional empatou em 1 a 1 com o Bahia nesta quinta-feira (3), na Arena Fonte Nova. O Colorado, aliás, buscou o gol de empate já na parte final da partida, aos 38 minutos do segundo tempo, com Enner Valencia.

O capitão da equipe, Alan Patrick, portanto, viu como positivo o resultado na estreia. Porém, afirmou que o Inter poderia ter saído com mais pontos, já que teve oportunidade para matar o jogo. Além disso, afirmou que a caminhada na competição não será fácil.