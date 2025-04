Vitória sai atrás, mas busca empate com a Católica na Sul-Americana

Em jogo carregado de tensão, Vitória e Universidad Católica-EQU se igualaram na primeira rodada do Grupo B da Sul-Americana em 1 a 1. A partida, disputada no Barradão, aliás, teve seus tentos apenas na segunda etapa. Os visitantes abriram a conta, através de Azarias Londoño, e Matheuzinho deixou tudo igual em batida de penalti.

Grande posse, mas pouco perigo

Na questão territorial, o Leão da Barra fazia bem o trabalho de ter mais tempo o controle da bola e buscar um ambiente de pressão ofensiva. Porém, não conseguiu ser capaz de transformar esse domínio em oportunidades de gol. Não por acaso, foram somente cinco finalizações no total da etapa inicial e somente uma batida de falta (executada por Matheuzinho) na direção do gol.

Um melhora e o outro marca

A volta do intervalo parecia mostrar um Vitória mais incisivo à frente. Ao ponto, aliás, de criar excelente opchance onde Gustavo Mosquito parou em defesa sensacional do arqueiro Johan Lara. Todavia, bastou Raúl Cáceres vacilar na saída de bola para Londoño ficar cara a cara com Lucas Arcanjo e bater por baixo do arqueiro adversário.

Persistência recompensada

Com 18 minutos do tempo complementar, o meio-campista Luis Castillo tomou o segundo amarelo após isolar a bola em falta cometida e, com a expulsão, mudou o cenário do confronto. Consequentemente, os anfitriões se lançaram ainda mais ao ataque e foram recompensados quando a arbitragem marca pênalti por toque na mão de Cangá, dentro da grande área. Na batida, Matheuzinho foi preciso e mandou no extremo canto esquerdo de Lara que acertou o canto, mas não alcançou a pelota.