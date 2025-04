Venezuela x Brasil, no Sul-Americano Sub-17: onde assistir e escalações

A Seleção Brasileira sub-17 volta a campo nesta quinta-feira (3), às 21h (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo B do Sul-Americano da categoria. O time brasileiro encara a Venezuela e terá um confronto direto pela liderança da chave. A bola rola no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia.

Como chega a Venezuela

A Venezuela teve um belo cartão de visitas neste Sul-Americano e está com 100% de aproveitamento. Assim, o time é o líder do Grupo B, com seis pontos. Agora, pode disparar no topo da tabela em caso de vitória sobre os brasileiros.

Como chega o Brasil

Por outro lado, a Seleção Brasileira está na vice-liderança do Grupo B, com quatro pontos. Na primeira rodada, empatou com o Uruguai por 1 a 1, mas se recuperou e venceu a Bolívia por 3 a 0. Na última rodada, o elenco brasileiro folgou e teve tempo para se preparar para o duelo desta quinta-feira.