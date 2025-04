Vasco escalado para retorno à competições sul-americanas; veja

A Conmebol divulgou a escalação do Vasco para a estreia do time na Sul-Americana, nesta quarta-feira (2), em duelo contra o Melgar (PER), no Monumental de La UNSA, em Arequipa. A bola rola às 19h (de Brasília) / 17h no horário local. Este é o retorno do Cruz-Maltino a competições sul-americanas: desde 2020 o clube não atuava no cenário internacional.

Dessa forma, Fábio Carille repete o time levado a campo na vitória de virada sobre o Santos, no último domingo (30), na primeira rodada do Brasileirão. Na ocasião, o time carioca saiu atrás, mas conquistou o triunfo graças a gols de Nuno Moreira e Vegetti – ambos na segunda etapa.