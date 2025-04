Stuttgart vence RB Leipzig e vai à final da Copa da Alemanha

A final da Copa da Alemanha está definida. Em casa, o Stuttgart venceu o RB Leipzig por 3 a 1, nesta quarta-feira (2), e vai encarar o Arminia na decisão. Stiller abriu o placar com um golaço de fora da área ainda no primeiro tempo. A segunda etapa foi mais animada e Woltemade ampliou. Os visitantes descontaram com Sesko, mas Leweling definiu a vitória e fez a festa dos torcedores presentes na Mercedes-Benz Arena.

