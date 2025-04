São Paulo bate o Talleres na estreia da Libertadores e encerra tabu em Córdoba

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Depois da estreia no torneio continental, o Tricolor volta a pensar no Brasileiro, onde encara o Atlético-MG, no próximo domingo (06), fora de casa. Pela Libertadores, o São Paulo recebe o Alianza Lima, no Morumbis, na próxima quinta-feira (10). Já na terça (08), o Talleres visita o Libertad, no Paraguai.

Tricolor começa bem na partida

O primeiro tempo de jogo foi marcado por poucos espaços. O São Paulo conseguiu fechar bem no meio e os donos da casa não conseguiram criar muito. Com o passar do tempo, o Tricolor começou a crescer no jogo e ameaçar o gol adversário. Calleri chegou a balançar as redes, mas o VAR flagrou a posição irregular de Oscar, que deu a assistência, e anulou o gol são-paulino.

Alisson marca e São Paulo vence

O Talleres voltou do intervalo com mudanças e até apareceu mais no ataque. Porém, as primeiras oportunidades foram do São Paulo. Cédric Soares arriscou de fora da área e Herrera defendeu sem sustos. Depois, Arboleda subiu mais alto após cobrança de escanteio e o goleiro apareceu para salvar os argentinos.

Os donos da casa conseguiram criar suas oportunidades depois dos 20′. Riveros e Benavídez arriscaram de fora da área e assustaram o gol de Rafael. O São Paulo reagiu e conseguiu abrir o marcador. Alisson aproveitou sobra de rebote e chutou no cantinho para marcar para o Tricolor.