Racismo: Internacional rescinde contrato de jogadora responsável por banana em campo

A cena foi registrada em vídeo, e a quarta árbitra, Andressa Hartmann, recolheu a fruta do gramado. Após “apuração rigorosa dos fatos” e análise do registro, o Colorado chegou à identificação da atleta como responsável pelo arremesso em direção às jogadoras. O clube optou por preservar a identidade da jovem de 18 anos.

O Sport Club Internacional anunciou a rescisão contratual de uma atleta da equipe sub-20 identificada como responsável pelo episódio de racismo contra atletas do Sport Recife , em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Feminino. O caso ocorreu na última segunda-feira (31), quando a jogadora de 18 anos assistia ao jogo e atirou uma casca de banana em direção ao banco de reservas do time pernambucano.

A punição ao Colorado agora passa por análise do presidente do STJD. O órgão decidirá sobre a aplicação da medida cautelar até o julgamento definitivo da denúncia. O clube gaúcho poderá apresentar sua defesa no decorrer do processo.

O episódio aconteceu nos minutos finais empate pela terceira rodada do Brasileirão, na noite da última segunda-feira (31). Imagens da TV Brasil registraram o momento em que a quarta árbitra, Andressa Hartmann, precisou recolher um pedaço de banana após reclamações das jogadoras suplentes do Sport, dando notoriedade ao caso. O clube pernambucano condenou veementemente o ocorrido, bem como o Colorado, e prontamente registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil. O caso ainda está sob responsabilidade da Delegacia da Intolerância, em Porto Alegre.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o pedido da CBF e puniu o Inter com três jogos sem público. Além disso, o clube gaúcho terá que disputar suas partidas longe de Porto Alegre até o julgamento do episódio de racismo.

Nota oficial

“O Sport Club Internacional informa que, diante da gravidade dos fatos ocorridos na tarde desta segunda-feira (31/03), durante o jogo contra o Sport, pelo Brasileirão Feminino, conduziu uma apuração rigorosa que levou à identificação da pessoa envolvida e está tomando todas as medidas cabíveis. O Clube do Povo solicitou, com urgência, as imagens ao local da partida para encaminhá-las aos órgãos competentes, a fim de contribuir com a apuração.

A Instituição reitera seu repúdio veemente a qualquer ato discriminatório e reafirma seu compromisso inegociável na luta contra todas as formas de preconceito, mantendo-se firme na promoção de um ambiente de respeito e igualdade dentro e fora de campo.

O Sport Club Internacional se solidariza com a equipe do Sport Recife, colocando-se ao seu lado na busca pela apuração dos fatos e no combate à discriminação. O futebol deve ser um exemplo de inclusão e respeito, dentro e fora das quatro linhas”.