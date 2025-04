Milan e Inter empatam na ida da semifinal da Copa da Itália

Rossoneri saem na frente com gol de Abraham, mas cedem empate com direito a lei do ex: Çalhanoglu, em chute de fora da área; fica para a volta / Crédito: Jogada 10

Se o Bologna praticamente botou os dois pés na final da Copa da Itália, no Derby della Madonnina, o jogo está em aberto. Nesta quarta-feira (2), Milan e Inter fizeram um grande duelo, mas ficaram no 1 a 1, pela ida da semifinal da Copa do país da bota, no San Siro. Abraham, para o Milan, e Çalhanoglu, pela Inter, fizeram os gols do jogo, que marca o quarto seguido sem vitória dos Nerazzurri sobre os maiores rivais. Os adversários tiram a limpo o confronto daqui 21 dias, novamente no San Siro.

O jogo O primeiro tempo foi de muito estudo entre as equipes. Sem Lautaro, a Inter tinha dificuldade em manter a bola no campo ofensivo. Mas foi dos próprio Nerazzurri a primeira finalização perigosa do jogo. Thuram tocou de calcanhar para trás após escanteio da esquerda, e Joaquín Correa chegou soltando uma pancada. Maignan, bem posicionado, defendeu em dois lances, aos 10′. A resposta foi aos 27′. Rafael Leão veio pela esquerda, cruzou para o meio e chutou forte. Martínez, que substitui o titular Sommer, fez grande defesa. Maignan voltou a trabalhar aos 40′, quando Çalhanoglu bateu falta com muito veneno, obrigando o arqueiro francês a espalmar para escanteio. E se não teve bola na rede no primeiro tempo, não demorou muito para sair na etapa final. Com menos de 2′, Abraham abriu o marcador após ficar com a bola em bate-rebate, finalizando cruzado de direita para passar por Martinez e fazer 1 a 0 no San Siro.

O empate contou com lei do ex. Afinal, Çalhanoglu, ao seu melhor estilo, deixou tudo igual aos 21′. Após três mudanças de Simone Inzaghi, ele recebeu passe de Correa e, de primeira, soltou um canudo praticamente da meia-lua, superando o goleiro Maignan, que chegou a tocar na bola. Posteriormente, os times se alternaram na pressão, com ligeira superioridade para a Inter de Milão. No entanto, o empate persistiu até o apito final, ficando para a volta. Próximos passos Após o empate, os times voltam a se enfrentar somente no dia 23, às 16h (de Brasília), novamente no San Siro. Desta vez, com mando da Inter. Quem vencer, avança à final para enfrentar o vencedor de Empoli x Bologna. Já se o empate persistir, a decisão será nos pênaltis. O Milan volta a campo já no sábado (5), quando recebe a Fiorentina, pela 31ª rodada da Serie A. A Inter, por sua vez, visita o Parma no mesmo dia. A equipe, que lidera o Italiano, ainda tem o confronto com o Bayern na próxima terça (8), pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões.