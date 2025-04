Mas já? Arias, do Fluminense, se aproxima de número de 2024; saiba qual

Colombiano chega a seis assistências no ano, contrastando com as oito de 2024; média é de um passe para gol a cada 2,3 jogos / Crédito: Jogada 10

Ao anotar uma assistência na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Once Caldas (COL), na última terça-feira (1º), na estreia na Sul-Americana, o meia Jhon Arias se aproxima de uma marca de 2024. Afinal, no ano em questão, o craque colombiano contribuiu com oito passes para gol em 51 jogos. E, na atual temporada, o número já chega a seis, ou seja, 75% das assistências registradas no ano passado – isso apenas em 14 aparições, aliás. Assim, se a média em 2024 foi de uma assistência a cada 6,3 jogos, a atual despenca para uma a cada 2,3 partidas.

Histórico do Garçom Arias em 2025 pelo Fluminense A primeira assistência de Arias nesta temporada ocorreu no clássico com o Vasco, em fevereiro. Na vitória por 2 a 1, em Brasília, o craque fez cruzamento perfeito para Thiago Silva anotar o primeiro gol tricolor do duelo em questão. Dois jogos depois, contra o Nova Iguaçu, saíram dos pés deles os dois passes na vitória por 2 a 0 – gols de Cano e Canobbio. Passou em branco no 3 a 2 contra o Bangu e voltou a participar de gols na super goleada por 8 a 0 sobre o Águia-PA, pela Copa do Brasil: fez um e deu assistência para outro (o primeiro de Germán Cano). No jogo seguinte, repetiu a dose. Fez um gol e deu um passe para o segundo de Canobbio na goleada por 4 a 0 sobre o Volta Redonda, pela ida da semifinal do Carioca. Após isso, iniciou uma espécie de má fase, passando cinco jogos sem contribuições.