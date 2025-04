Jesus, do Botafogo, volta ao Chile com boas recordações do país: ‘Vai dar bom’

Igor Jesus não é peixe fora d’água no Estádio Nacional, em Santiago, local onde o Botafogo inicia a trajetória pelo bicampeonato da Libertadores. O time alvinegro enfrenta a Universidad de Chile, às 21h30 (horário de Brasília), pela primeira rodada do Grupo A desta edição do torneio internacional. No Maracanã dos Andes, o camisa 99 do Glorioso brilhou pela Seleção Brasileira na virada sobre o Chile por 2 a 1, em outubro de 2024, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Autor de um dos gols naquela ocasião, ele está de volta e com muito otimismo.

“Vai dar bom”, inicia Jesus, em uma imagem da “Botafogo TV”.