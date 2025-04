Internacional terá sua sexta estreia em Libertadores contra um brasileiro

O Internacional vai para a sua 16ª participação em Libertadores nesta temporada. Os gaúchos terão um adversário brasileiro logo em sua estreia, o Bahia, situação que já ocorreu em 1989. Inclusive, esta será a sexta oportunidade em que o Colorado enfrentará outra equipe do mesmo país em seu primeiro jogo no principal torneio do continente.

Na edição seguinte do torneio, enfrentou o Corinthians como seu primeiro adversário e empatou. Posteriormente, no segundo confronto da fase de grupos, venceu o Timão. Em sua terceira participação, estreou com outro empate diante do Vasco e depois venceu os cariocas. Na edição de 1980, alcançou a decisão, mas ficou com o vice-campeonato.

Em 1989, o Colorado teve exatamente o Bahia como seu primeiro oponente e sofreu uma derrota. O resultado se repetiu no segundo duelo da primeira fase da Libertadores. Mesmo com o receio da repetição de um cenário, a sequência do Internacional nesta edição da Libertadores dará esperança. Afinal, as equipes se reencontraram nas quartas de final e, dessa vez, o Colorado levou a melhor com uma vitória e um empate. Portanto, assegurou a classificação para a próxima fase. Em 1993, encarou o Flamengo como primeiro oponente em um empate. No embate seguinte, sofreu um resultado negativo.

Confrontos emblemáticos do Internacional com o São Paulo

No ano de sua primeira conquista da Libertadores, em 2006, teve apenas um adversário brasileiro. No caso, o São Paulo, que foi exatamente o oponente na decisão. Na ocasião, o Colorado conquistou um triunfo no jogo de ida e um empate no segundo duelo.