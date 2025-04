Gabriel Milito recusa proposta para ser treinador do Fluminense

Segundo a ESPN, a oferta oficial do Fluminense era de 3 milhões de dólares por ano, o equivalente a R$ 17 milhões. No primeiro momento, o argentino pediu um prazo para dar um ultimato sobre a negociação, entretanto recusou a proposta. O profissional não quis avançar por causa do desgaste ocasionado pelo calendário do futebol brasileiro.

O intuito da diretoria é concluir as negociações até a segunda rodada do Brasileirão, quando o Tricolor mede forças com o Red Bull Bragantino, no domingo (6), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O prazo máximo será para o duelo com o San José, pela Sul-Americana, também no Rio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.