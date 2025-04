Flamengo busca encerrar jejum fora de casa em Libertadores

A última vitória longe do Rio de Janeiro na competição foi em agosto de 2022, quando goleou o Vélez Sarsfield, da Argentina, por 4 a 0 na semifinal. Pedro (três vezes) e Everton Ribeiro balançaram as redes pelo time carioca. Naquele ano, inclusive, o Fla se sagrou tricampeão ao superar o Athletico-PR na decisão, por 1 a 0.

Desde então, o Flamengo entrou em campo nove vezes como visitante em outros países, e não venceu nenhuma partida. Foram cinco derrotas e quatro empates. Neste interím, o Rubro-Negro enfrentou Peñarol, Bolívar, Palestino, Millonarios, Olimpia, Ñublense, Racing e Aucas.

Apesar dos retrospecto negativo fora de casa, o Flamengo nunca perdeu jogando na Venezuela e contra times do país. Além disso, ao longo de todas as competições, Rubro-Negro e Deportivo Táchira se enfrentaram em apenas dois jogos, válidos pelas oitavas de final da Libertadores de 1991. O Fla saiu com a vitória nos dois jogos.

No primeiro confronto, disputado na Venezuela, o Flamengo demonstrou sua força ao vencer o Atlético Tachira (na época, o nome do clube) por 3 a 2. No jogo de volta, no Brasil, o domínio rubro-negro foi ainda maior, com uma goleada de 5 a 0 sobre a equipe venezuelana.