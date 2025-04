Carille, sobre empate do Vasco em estreia na Sula: ‘Amargo’

Cruz-Maltino empatou com o Melgar em 3 a 3, nesta quarta-feira (2), na altitude de Arequipa, no Peru; time carioca chegou a abrir 3x1 no placar

Após a partida, o técnico analisou o resultado. Para ele, a equipe carioca sentiu a altitude de Arequipa, com jogadores pedindo oxigênio no intervalo.

Sob o comando de Fábio Carille, o Vasco estreou com empate amargo na Copa Sul-Americana 2025 nesta quarta-feira (2) , no Peru. Afinal, até os 30 minutos do segundo tempo, o Cruz-Maltino vencia o Melgar por 3 a 1, porém, a equipe da casa marcou dois gols para evitar a derrota.

“Fica amargo pelas circunstâncias do jogo. Não conseguimos subir as linhas. Não é desculpa, mas é verdade. Muitos jogadores pedindo oxigênio no intervalo. Da linha defensiva, só o João Victor não pediu. Outros jogadores também sentiram. E começamos a nos desfazer da bola no segundo tempo. Não é desculpa. Dentro dessas circunstâncias, temos que comemorar esse um ponto, mas com um pouco mais de atenção, poderíamos sair com os três daqui”, comentou.

“Sobre o jogo, tudo que imaginamos. Time que busca muito o jogo pelos lados, muito cruzamento. Nos preparamos para isso, mas não executamos bem essa parte que tinha que ser feita. Os três gols foram por cima. Vamos levantar a cabeça e pensar no Brasileirão daqui para frente”, concluiu o técnico.

Foco no Corinthians pelo Brasileirão

Na próxima terça-feira (8), o Vasco recebe o Puerto Cabello em São Januário, pela segunda rodada do torneio, para tentar somar pontos no Grupo G. Mas antes, o Cruz-Maltino vai encarar o Corinthians no sábado (5), na Neo Química Arena, pelo segunda rodada do Brasileirão.