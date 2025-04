Cano exalta preparação de Marcão para estreia do Fluminense: ‘Deu confiança’

Sob a batuta do interino permanente, argentino estufa a rede e garante a vitória do Tricolor sobre o Once Caldas na estreia pela Sul-Americana

Mesmo longe do Rio de Janeiro, o Fluminense estreou com o pé direito na Sul-Americana. Afinal, com gol de Germán Cano, a equipe bateu o Once Caldas por 1 a 0, na Colômbia, e lidera o Grupo F do torneio. O argentino, então, exaltou o trabalho do interino Marcão antes da partida para resgatar a confiança do elenco.

“Acho que a palestra do Marcão e o treino do Marcão serviram muito para o anímico. Aí a gente começou a acreditar que somos bons, que tem jogadores muito importantes no time. Acho que começamos tudo ali, na concentração, na viagem, a fala do Marcão no treino e aqui no jogo foi muito importante para poder ganhar”, disse.